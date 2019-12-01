A punta de pistola despojan de 150 mil pesos a padre e hijo en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 13:16:50

Morelia, Michoacán, a 8 de agosto 2025.- A punta de pistola un par de sujetos despojó de 150 mil pesos a un hombre y su hijo, hechos registrados en la avenida Pedregal de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó, con base en los testimonios de los afectados, que esta mañana de viernes se encontraban en el interior de una tienda de empeño ubicada en la referida avenida, cerca del Ojito de Agua.

En un momento determinado dos sujetos armados los amagaron y los despojaron de una bolsa en la que traían 150 mil pesos, para después huir.

Acto seguido las víctimas solicitaron auxilio policiaco sin embargo no se reportó detección alguna.