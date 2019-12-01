A proceso mujer sospechosa en la desaparición de un hombre, en Los Reyes, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 13 de agosto 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Linda Yazmín “N”, quien es señalada de ser la presunta responsable del delito de desaparición cometida por particulares, cometido en agravio de David G.; hechos ocurridos en Los Reyes.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, que el pasado 2 de julio, David G., de 47 años de edad, fue visto por última vez en la localidad de Los Limones, luego de ser citado bajo engaños por Linda Yazmín “N”. Posteriormente, fue conducido a un paraje despoblado, donde ya lo esperaba una segunda persona que lo amagó con un arma de fuego, mientras que la mujer lo despojó de sus pertenencias y lo ató de pies y manos.

Tras mantenerlo cautivo durante aproximadamente una hora, el acompañante de la detenida presuntamente le disparó por la espalda en dos ocasiones.

Posteriormente, arrojaron el cuerpo y los objetos personales al río con el fin de ocultar el hecho.

Una vez reunidos los datos de prueba, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la correspondiente orden de aprehensión en contra de Linda Yazmín “N”, quien fue detenida, en tanto que se continúa con labores de búsqueda de la víctima.

En audiencia, el órgano jurisdiccional valoró cada uno de los datos de prueba aportados por la Fiscalía y resolvió vincular a proceso Linda Yazmín “N”, además de fijarle prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y cuatro meses para el cierre de la investigación.