A balazos matan a conductor en estacionamiento de restaurante en Uruapan, Michoacán: es la segunda víctima en unas horas y no hay un solo detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 10:57:38
Uruapan, Mich., a 8 de octubre de 2025.- La violencia volvió a sacudir este miércoles a uno de los municipios más peligrosos del país. En menos de seis horas, dos hombres fueron asesinados a balazos en distintos puntos de Uruapan, confirmando que la ciudad sigue atrapada entre el fuego de la impunidad y el crimen organizado.

El hecho más reciente ocurrió dentro del estacionamiento del restaurante “El Rincón de Aguililla”, ubicado sobre la calle Chiapas, en la colonia Ramón Farías, donde un hombre fue ejecutado a sangre fría la mañana de este 8 de octubre.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se disponía a retirarse del establecimiento cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se le acercaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego. Los disparos resonaron en el sitio, provocando pánico entre los comensales y trabajadores.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, quedó sin vida dentro de una camioneta Volkswagen Touareg negra, mientras los atacantes escapaban a toda velocidad rumbo a una dirección desconocida.

Apenas unas horas antes, alrededor de las 5:30 de la mañana, otro hombre —conductor de un camión de carga— fue asesinado a tiros sobre el Libramiento Oriente, a la altura del cruce con la Avenida San Francisco. Tras la agresión, el chofer perdió el control de la unidad y se estrelló contra un poste de luz, quedando sin vida en el interior de la cabina.

Ambos crímenes se registran en unas horas, en un municipio que durante los últimos años ha sido epicentro de disputas entre grupos criminales que se pelean el control del territorio.

Hasta el momento, no hay detenidos por ninguno de los ataques. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió a ambos lugares para realizar las diligencias correspondientes y trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Mientras tanto, en redes sociales, ciudadanos expresaron su hartazgo ante la ola de ejecuciones que mantiene a Uruapan como una de las ciudades con mayor índice de homicidios dolosos en Michoacán.

