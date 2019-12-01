Sentencian a 14 años en prisión a tres integrantes de organización criminal de Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 13:57:11

Ciudad de México, a 10 de octubre 2025.- Tres hombres, identificados como Omar “V”, José “F” y David “C”, todos integrantes de una organización criminal de Jalisco, recibieron una sentencia de 14 años en prisión por delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Un juez federal los declaró responsables de los delitos de delincuencia organizada, acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y marihuana.

Asimismo, se dio a conocer que cumplirán su condena en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, en Ocampo, Guanajuato, donde ya se encuentran privados de la libertad.

Los tres señalados fueron capturados en el municipio de Irapuato, Guanajuato en diciembre de 2024.

El día de su detención se les aseguraron cuatro armas de fuego largas y tres cortas, 17 cargadores, 361 cartuchos útiles, cuatro chalecos balísticos que tenían las siglas CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), dinero en efectivo, marihuana, clorhidrato de metanfetamina, un artefacto explosivo de fabricación artesanal y dos vehículos.