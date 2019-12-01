Rescatan a familia con bebé tras inundaciones en Álamo Temapache; Veracruz declara emergencia por lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 11:53:01

Álamo Temapache, Veracruz, 10 de octubre de 2025.- Autoridades de Veracruz rescataron a una familia, entre ellos un bebé, luego de que quedaran atrapados en su vivienda por las fuertes inundaciones registradas en el municipio de Álamo Temapache, una de las zonas más afectadas por las intensas lluvias de las últimas horas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) informó que personal de la Unidad Marítima de la Policía Estatal implementó el Plan Tajín como respuesta inmediata a la emergencia y logró poner a salvo a los integrantes de la familia, quienes permanecían rodeados por el agua.

“Nuestro personal logró el rescate de una familia que se encontraba atrapada en su vivienda debido a las inundaciones, entre ellos un bebé”, señaló la dependencia en sus redes sociales.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reportó que al menos 38 municipios veracruzanos resultaron afectados y 35 localidades permanecen incomunicadas.

La titular de Protección Civil federal, Laura Velázquez Alzúa, detalló que en Álamo Temapache se estima que más de cinco mil viviendas presentan daños, por lo que se habilitaron seis refugios temporales, donde han sido trasladadas 523 personas afectadas por desbordamientos, derrumbes y deslaves.

Velázquez agregó que durante la última jornada se registraron lluvias en 31 de los 32 estados del país, con Veracruz como una de las entidades más golpeadas por el temporal.