Crimen lanza ataque en Cuitzeo, Michoacán: comando quema dos casas y una camioneta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 11:35:32

Cuitzeo, Mich., a 10 de octubre de 2025.- La violencia volvió a golpear al municipio de Cuitzeo durante la madrugada de este viernes, cuando integrantes de un grupo criminal perpetraron ataques simultáneos contra dos viviendas y un vehículo particular, que fue incendiado tras una serie de disparos.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 2:30 de la mañana se escucharon ráfagas de arma de fuego en las inmediaciones de la zona conocida como Los Cerritos y en la comunidad de Juan Benito Juárez. Vecinos alarmados solicitaron apoyo a los servicios de emergencia ante lo que describieron como “una balacera prolongada”.

Elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional implementaron un operativo conjunto para ubicar los puntos de agresión. En la calle Ramón Corona, los agentes localizaron un domicilio con múltiples impactos de bala, aparentemente realizados con armas de alto calibre.

Metros más adelante, los uniformados hallaron una camioneta Chevrolet Silverado completamente calcinada, presuntamente utilizada o abandonada por los agresores durante su huida.

En tanto, en la colonia Pino Ancho, otro inmueble fue atacado con disparos. A pesar de los daños materiales, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una carpeta de investigación para determinar la identidad de los responsables y esclarecer si los hechos están relacionados con las disputas entre células criminales que operan en la región.

