Explota mina en Cotija, Michoacán: estallido al paso de patrulla de la GN deja dos agentes heridos

Cotija, Mich., a 10 de octubre de 2025.- En medio de un operativo militar, una mina terrestre estalló bajo una unidad de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la localidad Plan del Cerro, dejando a dos elementos gravemente heridos y desatando un despliegue de emergencia en los límites de Michoacán y Jalisco.

De acuerdo con reportes oficiales, los federales patrullaban un camino de terracería cuando, sin previo aviso, una poderosa explosión sacudió la montaña, levantando una nube de polvo y fragmentos metálicos que se esparcieron por varios metros. La detonación del artefacto colocado por miembros del crimen organizado, alcanzó de lleno al vehículo oficial, proyectando a sus ocupantes fuera de la unidad.

Compañeros de los lesionados activaron de inmediato el código rojo y solicitaron apoyo aéreo para evacuar a los heridos hacia un hospital de la región. Mientras tanto, los equipos tácticos aseguraron el perímetro ante el temor de que hubiera más explosivos ocultos en la zona.

Autoridades militares y estatales mantienen el área bajo resguardo, sumándose este hecho a múltiples explosiones más en la franja que limita a Michoacán con Jalisco, zona que se ha convertido en un campo minado por la intervención de los cárteles de la droga que se disputan el territorio.