Explota mina en Cotija, Michoacán: estallido al paso de patrulla de la GN deja dos agentes heridos

Explota mina en Cotija, Michoacán: estallido al paso de patrulla de la GN deja dos agentes heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 12:57:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cotija, Mich., a 10 de octubre de 2025.- En medio de un operativo militar, una mina terrestre estalló bajo una unidad de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la localidad Plan del Cerro, dejando a dos elementos gravemente heridos y desatando un despliegue de emergencia en los límites de Michoacán y Jalisco.

De acuerdo con reportes oficiales, los federales patrullaban un camino de terracería cuando, sin previo aviso, una poderosa explosión sacudió la montaña, levantando una nube de polvo y fragmentos metálicos que se esparcieron por varios metros. La detonación del artefacto colocado por miembros del crimen organizado, alcanzó de lleno al vehículo oficial, proyectando a sus ocupantes fuera de la unidad.

Compañeros de los lesionados activaron de inmediato el código rojo y solicitaron apoyo aéreo para evacuar a los heridos hacia un hospital de la región. Mientras tanto, los equipos tácticos aseguraron el perímetro ante el temor de que hubiera más explosivos ocultos en la zona.

Autoridades militares y estatales mantienen el área bajo resguardo, sumándose este hecho a múltiples explosiones más en la franja que limita a Michoacán con Jalisco, zona que se ha convertido en un campo minado por la intervención de los cárteles de la droga que se disputan el territorio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Condenan a exservidor público por abuso sexual contra menor en escuela primaria
Explota mina en Cotija, Michoacán: estallido al paso de patrulla de la GN deja dos agentes heridos
Crimen lanza ataque en Cuitzeo, Michoacán: comando quema dos casas y una camioneta
Emboscan a policías municipales en Parácuaro, Michoacán: un agente muerto y dos heridos
Más información de la categoria
Condenan a exservidor público por abuso sexual contra menor en escuela primaria
Explota mina en Cotija, Michoacán: estallido al paso de patrulla de la GN deja dos agentes heridos
Entra en vigor acuerdo de alto al fuego en Gaza
Rescatan a familia con bebé tras inundaciones en Álamo Temapache; Veracruz declara emergencia por lluvias
Comentarios