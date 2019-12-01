Entra en vigor acuerdo de alto al fuego en Gaza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 12:19:22

Gaza, Franja de Gaza, a 10 de octubre 2025.- El acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza entró en vigor, como parte del plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lo anterior lo confirmó el Ejército israelí, que, a su vez indicó que comenzó con el retiro de sus elementos presentes en el enclave palestino.

De igual forma, un portavoz militar señaló que Hamás tendrá 72 horas para liberar a todos los rehenes, ya sean vivos o muertos, que tenga bajo su control.

Por otra parte, de acuerdo con la agencia EFE, luego de la retirada del Ejército israelí, miles de personas comenzaron a desplazarse al norte, hacia la ciudad de Gaza, por la vía costera de Al Rashid.

Mientras tanto, el portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee, confirmó en un comunicado que la circulación del sur al norte de Gaza está permitida tanto por Rashid como la carretera de Salah al Din, pero advirtió que el norte del enclave -Beit Hanoun, Beit Lahia y Shujaiya- siguen siendo peligrosas debido a la “concentración de tropas”; así como la entrada al mar Mediterráneo.