Entra en vigor acuerdo de alto al fuego en Gaza

Entra en vigor acuerdo de alto al fuego en Gaza
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 12:19:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Gaza, Franja de Gaza, a 10 de octubre 2025.- El acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza entró en vigor, como parte del plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lo anterior lo confirmó el Ejército israelí, que, a su vez indicó que comenzó con el retiro de sus elementos presentes en el enclave palestino.

De igual forma, un portavoz militar señaló que Hamás tendrá 72 horas para liberar a todos los rehenes, ya sean vivos o muertos, que tenga bajo su control.

Por otra parte, de acuerdo con la agencia EFE, luego de la retirada del Ejército israelí, miles de personas comenzaron a desplazarse al norte, hacia la ciudad de Gaza, por la vía costera de Al Rashid.

Mientras tanto, el portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee, confirmó en un comunicado que la circulación del sur al norte de Gaza está permitida tanto por Rashid como la carretera de Salah al Din, pero advirtió que el norte del enclave -Beit Hanoun, Beit Lahia y Shujaiya- siguen siendo peligrosas debido a la “concentración de tropas”; así como la entrada al mar Mediterráneo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Condenan a exservidor público por abuso sexual contra menor en escuela primaria
Explota mina en Cotija, Michoacán: estallido al paso de patrulla de la GN deja dos agentes heridos
Crimen lanza ataque en Cuitzeo, Michoacán: comando quema dos casas y una camioneta
Emboscan a policías municipales en Parácuaro, Michoacán: un agente muerto y dos heridos
Más información de la categoria
Condenan a exservidor público por abuso sexual contra menor en escuela primaria
Explota mina en Cotija, Michoacán: estallido al paso de patrulla de la GN deja dos agentes heridos
Entra en vigor acuerdo de alto al fuego en Gaza
Rescatan a familia con bebé tras inundaciones en Álamo Temapache; Veracruz declara emergencia por lluvias
Comentarios