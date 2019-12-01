¿Vas al Centro este Buen Fin? Vacúnate contra influenza, COVID-19 y neumococo en la Plaza del Carmen

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- Este Buen Fin es una gran oportunidad para protegerse contra la influenza, COVID-19 y neumococo en el módulo de vacunación habilitado en la Plaza del Carmen, en el Centro Histórico de Morelia, informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

El servicio opera de lunes a domingo, de 9:00 a 13:00 horas, con biológicos esenciales para hacer frente a las enfermedades respiratorias estacionales y proteger la salud de las familias michoacanas durante la temporada de frío.

Asimismo, se recuerda que en el interior del estado la jornada de vacunación se lleva a cabo de manera permanente en los centros de salud correspondientes a cada municipio. Para que la población pueda identificar con mayor rapidez el más cercano a su domicilio, pueden consultar de forma directa el portal oficial: michoacan.gob.mx/ubica-tu-modulo/.

La SSM reitera que la aplicación de estas vacunas es totalmente gratuita y representa la medida más eficaz para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y proteger de manera prioritaria a los grupos de riesgo, como niñas y niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.