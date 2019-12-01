Vacunación, única medida clave para acabar con el sarampión: Elías Ibarra 

Vacunación, única medida clave para acabar con el sarampión: Elías Ibarra 
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 18:27:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de febrero del 2026.- Ante el incremento de casos de sarampión en Michoacán, el secretario de Salud estatal, Elías Ibarra Torres, sostuvo que la inmunización es la herramienta clave para contener la enfermedad y evitar complicaciones mayores; la estrategia de contención implementada sigue los lineamientos federales y se mantiene activa en todo el territorio.

En entrevista, el funcionario michoacano reconoció que el estado se encuentra entre los primeros lugares a nivel nacional en incidencia de sarampión; las acciones de vigilancia epidemiológica se concentran principalmente en municipios como Lázaro Cárdenas, Buenavista, Coalcomán y Apatzingán, donde se han reforzado las brigadas médicas.

Aseguró que no existe desabasto de biológicos y que las unidades de salud cuentan con dosis suficientes para atender a la población. Por ello, exhortó a madres, padres y personas adultas a revisar sus cartillas y acudir a completar esquemas pendientes, especialmente en menores de edad.

Elías Ibarra puntualizó que, aunque algunas medidas preventivas pueden ayudar a disminuir riesgos, la única protección que genera inmunidad es la vacuna. Añadió que continuarán los cercos sanitarios, el seguimiento de casos y las jornadas intensivas de vacunación en las zonas con mayor incidencia, con el propósito de frenar la propagación del virus.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Una cadena de oro y un fusil exclusivo del Ejército: Con lujo, poder e impunidad presume a su “niña” uno de los mayores capos de Michoacán
Vinculan a proceso a los 30 presuntos integrantes de un grupo delictivo que fueron detenidos en Querétaro
Auto vuelca en el boulevard Bernardo Quintana de la capital queretana; dejó daños materiales
Detenido roba patrulla de la Guardia Nacional, tras accidente vial en el Macrolibramiento de Huimilpan, Querétaro
Más información de la categoria
Una cadena de oro y un fusil exclusivo del Ejército: Con lujo, poder e impunidad presume a su “niña” uno de los mayores capos de Michoacán
Combis subirán a Altozano de manera definitiva, adelanta Gladyz Butanda
Detenido roba patrulla de la Guardia Nacional, tras accidente vial en el Macrolibramiento de Huimilpan, Querétaro
Hallan cuerpo en camino de terracería en Uruapan, Michoacán
Comentarios