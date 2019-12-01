Vacunación, única medida clave para acabar con el sarampión: Elías Ibarra 

Morelia, Michoacán, a 15 de febrero del 2026.- Ante el incremento de casos de sarampión en Michoacán, el secretario de Salud estatal, Elías Ibarra Torres, sostuvo que la inmunización es la herramienta clave para contener la enfermedad y evitar complicaciones mayores; la estrategia de contención implementada sigue los lineamientos federales y se mantiene activa en todo el territorio.

En entrevista, el funcionario michoacano reconoció que el estado se encuentra entre los primeros lugares a nivel nacional en incidencia de sarampión; las acciones de vigilancia epidemiológica se concentran principalmente en municipios como Lázaro Cárdenas, Buenavista, Coalcomán y Apatzingán, donde se han reforzado las brigadas médicas.

Aseguró que no existe desabasto de biológicos y que las unidades de salud cuentan con dosis suficientes para atender a la población. Por ello, exhortó a madres, padres y personas adultas a revisar sus cartillas y acudir a completar esquemas pendientes, especialmente en menores de edad.

Elías Ibarra puntualizó que, aunque algunas medidas preventivas pueden ayudar a disminuir riesgos, la única protección que genera inmunidad es la vacuna. Añadió que continuarán los cercos sanitarios, el seguimiento de casos y las jornadas intensivas de vacunación en las zonas con mayor incidencia, con el propósito de frenar la propagación del virus.