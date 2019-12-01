Urgencias aumentan en un 25 por ciento en el IMSS Querétaro por temporada decembrina

Urgencias aumentan en un 25 por ciento en el IMSS Querétaro por temporada decembrina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 12:06:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 23 de diciembre del 2025.-  Con motivo de las celebraciones decembrinas, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro reconoció que las atenciones en Urgencias aumentan hasta en un 25 por ciento, principalmente por accidentes automovilísticos y lesiones relacionadas con el uso de pirotecnia, siendo los percances viales los más frecuentes, reconoció Claudia Fabiola Uribe Palacios, jefa del Servicio de Urgencias del Hospital General Regional (HGR) No. 1.

Por ello, exhortó a la población a disfrutar de las festividades de manera responsable y consciente, con el objetivo de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo la salud y la vida de las personas. 

Destacó la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención, reducir factores de riesgo y promover el cuidado integral de la salud, tanto en el hogar como en traslados por carretera.

Subrayó la importancia de fomentar el uso adecuado del Servicio de Urgencias y de difundir entre la población el funcionamiento del sistema Triage, implementado en los hospitales del IMSS para priorizar la atención médica de acuerdo con la gravedad del paciente.

“Una urgencia médica es aquella situación que pone en peligro la vida o la función de un órgano; por ello, la atención se brinda con base en la condición clínica del paciente y no por el orden de llegada. Es fundamental que la población identifique la diferencia entre una urgencia real y una urgencia menor”.

Recordó que el Triage de Urgencias es un sistema diseñado para optimizar la atención médica y clasifica a los pacientes por colores: rojo, cuando existe riesgo inmediato para la vida; naranja, cuando se requiere valoración médica rápida en un lapso aproximado de 10 minutos; amarillo, para situaciones que deben atenderse en un tiempo no mayor a 30 minutos; verde, correspondiente a urgencias menores que pueden ser atendidas en Unidades de Medicina Familiar (UMF) hasta en 120 minutos; y azul, para casos no urgentes, con tiempos de atención de hasta 180 minutos.

Indicó que, ante una urgencia menor, las personas pueden acudir a su Unidad de Medicina Familiar o al Servicio de Atención Médica Continua, disponible las 24 horas en las UMF No. 4, 7, 8, 9, 12, 15 y 17.

“El IMSS en Querétaro reitera su compromiso con la salud de la población y exhorta a la ciudadanía a disfrutar de las celebraciones decembrinas de forma segura y moderada, con el fin de disminuir accidentes y proteger el bienestar individual y familiar”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a presunto integrante de organización criminal de Tepito
Detienen en Morelia, Michoacán a presunto responsable de violación en agravio de  una adolescente de 16 años
Capturan a presunto abusador sexual en Huaniqueo, Michoacán
Aprehenden a presuntos responsables del secuestro  de un adolescente de 13 años de edad, en Indaparapeo, Michoacán
Más información de la categoria
Autoridades abaten a dos presuntos criminales durante enfrentamiento en Santiago, Nuevo León
Marina desmantela red criminal con armas, estupefaciente y equipo táctico en operativos en Michoacán
Fiscalía de Oaxaca investiga asesinato del expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán
Cuatro lesionados deja volcadura en la México-Querétaro 
Comentarios