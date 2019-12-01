Urgencias aumentan en un 25 por ciento en el IMSS Querétaro por temporada decembrina

Querétaro, Querétaro, 23 de diciembre del 2025.- Con motivo de las celebraciones decembrinas, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro reconoció que las atenciones en Urgencias aumentan hasta en un 25 por ciento, principalmente por accidentes automovilísticos y lesiones relacionadas con el uso de pirotecnia, siendo los percances viales los más frecuentes, reconoció Claudia Fabiola Uribe Palacios, jefa del Servicio de Urgencias del Hospital General Regional (HGR) No. 1.

Por ello, exhortó a la población a disfrutar de las festividades de manera responsable y consciente, con el objetivo de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo la salud y la vida de las personas.

Destacó la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención, reducir factores de riesgo y promover el cuidado integral de la salud, tanto en el hogar como en traslados por carretera.

Subrayó la importancia de fomentar el uso adecuado del Servicio de Urgencias y de difundir entre la población el funcionamiento del sistema Triage, implementado en los hospitales del IMSS para priorizar la atención médica de acuerdo con la gravedad del paciente.

“Una urgencia médica es aquella situación que pone en peligro la vida o la función de un órgano; por ello, la atención se brinda con base en la condición clínica del paciente y no por el orden de llegada. Es fundamental que la población identifique la diferencia entre una urgencia real y una urgencia menor”.

Recordó que el Triage de Urgencias es un sistema diseñado para optimizar la atención médica y clasifica a los pacientes por colores: rojo, cuando existe riesgo inmediato para la vida; naranja, cuando se requiere valoración médica rápida en un lapso aproximado de 10 minutos; amarillo, para situaciones que deben atenderse en un tiempo no mayor a 30 minutos; verde, correspondiente a urgencias menores que pueden ser atendidas en Unidades de Medicina Familiar (UMF) hasta en 120 minutos; y azul, para casos no urgentes, con tiempos de atención de hasta 180 minutos.

Indicó que, ante una urgencia menor, las personas pueden acudir a su Unidad de Medicina Familiar o al Servicio de Atención Médica Continua, disponible las 24 horas en las UMF No. 4, 7, 8, 9, 12, 15 y 17.

“El IMSS en Querétaro reitera su compromiso con la salud de la población y exhorta a la ciudadanía a disfrutar de las celebraciones decembrinas de forma segura y moderada, con el fin de disminuir accidentes y proteger el bienestar individual y familiar”.