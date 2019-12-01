Trabajadores del IMSS-Bienestar demandan intervención de Sheinbaum para asegurar insumos médicos

Trabajadores del IMSS-Bienestar demandan intervención de Sheinbaum para asegurar insumos médicos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 12:52:15
Ciudad de México, a 17 de febrero 2026.- Un grupo de trabajadores del IMSS-Bienestar solicitó la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar insumos médicos suficientes y negociar condiciones laborales dignas, entre otras problemáticas en el sector.

Los inconformes son procedentes de diversas entidades del país, como Oaxaca, Nayarit, Sonora, Baja California Sur, Zacatecas, Estado de México y la Ciudad de México, quienes también solicitaron la reinstalación la doctora Belém Benítez, quien fue despedida el pasado 24 de octubre por denunciar el desabasto en la institución de salud, así como que se les entreguen los uniformes correspondientes al año 2025, ya que a la fecha no se los han proporcionado.

Por su parte, Belém Benítez, secretaria de estrategia y fortalecimiento de la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras), señaló que otra de las problemáticas es que desde 2023 el IMSS-Bienestar no ha instalado la Comisión de Seguridad e Higiene, lo que implicaría el incumplimiento de la Norma Oficial 019 y dejaría en desprotección al personal en plena contingencia.

Además, declaró a medios de comunicación que la institución entrega los nombramientos de sus trabajadores “con rubros en blanco”, es decir sin la estipulación de jornada laboral,  turno ni adscripción.

De igual forma, los manifestantes llevaron una manta que colocaron a las afueras de Palacio Nacional, en la que se le la leyenda: "IMSS Bienestar: insumos, condiciones laborales dignas, no injerencia sindical, infecto, reinstalación”.

