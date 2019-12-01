Supera ISSSTE meta de cirugías y consultas realizadas en 2025: Martí Batres

Ciudad de México, a 13 de enero de 2026.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que el organismo a su cargo superó en 2025 el número de cirugías y consultas realizadas, respecto al año anterior, por lo que se cumplieron las metas establecidas de atención a la derechohabiencia.

“En cuanto a las metas que se fijó el ISSSTE, tenemos los siguientes contrastes: en el año 2024 se realizaron, en materia de cirugías, 279 mil 130 cirugías. Nos planteamos una meta para 2025 de 300 mil cirugías y se realizaron 308 mil 579. Es decir, cumplimos con nuestra meta y rebasamos la meta de cirugías que nos propusimos”, subrayó.

Estos resultados, afirmó, fueron posibles gracias a la implementación del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos del ISSSTE, con el que se llevó a cabo la rehabilitación 49 salas quirúrgicas; así como la puesta en marcha de 28 quirófanos más, a partir de la apertura de nuevas unidades médicas en todo el país, y a la Estrategia Nacional de Jornadas Quirúrgicas, con la que se realizaron cirugías adicionales a los programas, con apoyo de equipos de especialistas.

“En relación a la actividad agregamos e intensificamos las jornadas quirúrgicas –una concentración de cirujanas, cirujanos y personal del llamado equipo quirúrgico– en diversas unidades regionales para hacer muchas cirugías a lo largo de una semana”, remarcó.

Respecto a las consultas, Batres Guadarrama precisó que en 2025 se brindaron 24 millones 291 mil, luego de que se fijara una meta de 24 millones de consultas, al registrarse 22 millones 536 mil 253 consultas en 2024.

La ampliación voluntaria de jornadas de trabajo de 6 a 8 horas, afirmó, fue una medida implementada en 2025 que permitió al Instituto disponer de más horas para brindar consultas y realizar cirugías en beneficio de la derechohabiencia, mientras que el personal de salud logró mejorar sus condiciones laborales a corto y largo plazo.

Finalmente, el director general del ISSSTE aseguró que el incremento de consultas y cirugías permiten disminuir los tiempos de espera y con ello contribuir al Trato Digno, por lo que el organismo trabajará para aumentar la capacidad sin descuidar la calidad de la atención que se brinda a la derechohabiencia.

“No se sacrifica la calidad, porque incluso con la capacidad instalada todavía podemos aumentar más; y con las medidas que se están tomando de ampliar infraestructuras, es posible todavía seguir aumentando el número de consultas y número de cirugías”, concluyó.