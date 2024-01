SSM mantiene vigilancia por temporada invernal

Morelia, Michoacán, 3 de enero de 2024.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) mantiene la vigilancia epidemiológica por la temporada invernal, sobre todo en las regiones donde se registran temperaturas más bajas, debido a que en esta época incrementan las infecciones respiratorias agudas y el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, hipotermia o quemaduras.



De acuerdo con Fabio Silahua Silva, jefe del Departamento de Epidemiología de la SSM, es necesario tener cuidado con los sistemas de calentamiento para no respirar gases que provoquen intoxicación y mantener ventiladas las habitaciones donde existan fuentes de calor como chimeneas, calentadores, anafres u hornillos.



En caso de síntomas respiratorios, es importante utilizar cubrebocas y aislarse para no contagiar a los demás integrantes de la familia, no automedicarse y solicitar atención médica. También, mantener la higiene personal. Al estornudar es necesario protegerse con el antebrazo; no escupir, no tocar la cara con las manos sucias, además de limpiar superficies y objetos de uso común, y lavar las manos de forma frecuente y adecuada.



La SSM exhorta a abrigarse bien, evitar los cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire, así como consumir alimentos y complementos con alto contenido de vitaminas C y D, como frutas y verduras.



También es importante no dejar velas encendidas, ya que pueden causar un incendio. Hay que asegurarse que las estufas de carbón, eléctricas y de gas estén alejadas de las cortinas y atender las recomendaciones de Protección Civil para permanecer en casa en caso de frío intenso, permanecer en casa y salir solamente si es necesario.