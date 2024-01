SSM invita a los Reyes Magos a regalar juguetes seguros para los menores

Morelia, Michoacán, 31 de diciembre de 2023.- Ante la víspera del Día de los Reyes Magos, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) exhorta a Melchor, Gaspar y Baltazar a proteger la salud de las niñas y niños, y no adquirir juguetes de dudosa procedencia, que carezcan de etiquetas o advertencias de precaución que no garanticen la calidad del producto.



Y es que los juguetes irregulares pueden representar un riesgo para la salud de los infantes, al utilizar en su fabricación materiales que no garantizan la calidad sanitaria, con pinturas tóxicas o sustancias nocivas como el plomo.

Al comprar juguetes es importante revisar que sean apropiados para las niñas y niños, y verificar las edades recomendadas, ya que el uso inadecuado puede exponer a los menores a asfixia por ingestión de piezas pequeñas u obstrucción en fosas nasales y oídos.

Si se detectan anomalías o reacciones adversas a la salud a causa de los juguetes, es importante acudir al médico al área de urgencias; pero primero privilegiar la vigilancia, sobre todo al comprar productos electrónicos para evitar accidentes, quemaduras y fallas en las instalaciones eléctricas, ya que un infante no debe poner a cargar los artículos solo, sin la supervisión de un adulto.