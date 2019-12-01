Sheinbaum plantea hasta 8 años de cárcel por venta y compra de vapeadores

Sheinbaum plantea hasta 8 años de cárcel por venta y compra de vapeadores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 19:29:48
Ciudad de México, a 29 de septiembre del 2025. - La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa para castigar con hasta 8 años de cárcel a quienes compren, vendan o almacenen cigarrillos electrónicos y vapeadores.

Para establecer el castigo, la reforma propone un nuevo tipo penal. Los castigos planteados se encuentran en la adición del artículo 456 bis.

Así, la sanción será de “uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización” a quien adquiera, prepare, produzca, transporte con fines comerciales, almacene o venda cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos.

La propuesta destaca un creciente problema de salud pública entre los menores de edad, y es que el fácil acceso a estos dispositivos los ha colocado como "favoritos" entre las juventudes.  Con datos de 2022 que muestran que aproximadamente medio millón de adolescentes de entre 10 y 19 años utilizaron estos dispositivos.

