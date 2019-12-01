Sesiona el Grupo Interdisciplinario para Valoración Documental de SESEQ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 08:42:11

Querétaro, Querétaro, 9 de diciembre del 2025.- La secretaria de Salud y coordinadora general de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), María Martina Pérez Rendón, encabezó la sesión del Grupo Interdisciplinario para la Valoración Documental.

En su mensaje, destacó que el propósito del encuentro es establecer estrategias para fortalecer la calidad institucional mediante archivos actualizados y una metodología adecuada para la valoración documental, con el fin de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información y promover la rendición de cuentas.

Durante la sesión, la Secretaria tomó protesta a dos nuevas personas integrantes que se suman al Grupo. Asimismo, se analizaron los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que integra los expedientes clínicos de las y los pacientes.

Los trabajos estuvieron coordinados por Laura Patricia Valencia Cabezza.