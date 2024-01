Sector Salud brinda detección oportuna y tratamiento gratuito contra la lepra en Michoacán

Morelia, Michoacán, 14 de enero de 2024.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) brinda tratamiento gratuito y detección oportuna de la lepra, enfermedad que afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos; en 2023 se registraron 14 casos en la entidad.

Este padecimiento es curable si se detecta a tiempo y es causado por el bacilo Mycobacterium leprae, también conocido como bacilo de Hansen, que afecta principalmente a los adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes) y personas desnutridas, por ello, es importante identificar signos y síntomas.

En caso de presentar manchas hipocrómicas de color café-rojizas en cualquier parte del cuerpo que provocan la pérdida del vello y no duelen, falta de sensibilidad en el cuerpo, no sudoración; así como erupciones en la piel (bolitas), se recomienda acudir a su unidad médica de manera inmediata. Si no se trata a tiempo puede desencadenar afecciones como discapacidad en extremidades tanto en manos o pies y ceguera.

El contagio se produce a través de las vías aéreas superiores y la piel, por contacto directo y prolongado entre un enfermo no tratado y una persona sana susceptible, esto puede ocurrir luego de un año o más tiempo.