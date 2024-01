Secretaría de Salud Michoacán invita a vacunarse contra la influenza

Morelia, Michoacán, 14 de enero de 2024.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invita a la población para que acuda a las unidades médicas a vacunarse contra la influenza, con énfasis a grupos vulnerables como son mujeres embarazadas, adultos mayores, enfermos crónicos, niñas y niños menores de cinco años.

El registro actual de vacunación es de 351 mil 442 dosis, lo que representa un avance del 62 por ciento de la meta que se tiene por aplicar (531 mil 116) durante esta temporada invernal 2023-2024 que comprende de octubre 2023 al 21 de marzo 2024.

De acuerdo a lo reportado por el Servicio Meteorológico Nacional, en la entidad se mantendrán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius, lo que pone en riesgo la salud de las y los michoacanos.

Por ello, autoridades sanitarias invitan a no bajar la guardia con acciones sanitarias preventivas para el cuidado de su salud como es ingerir abundantes líquidos, comer frutas y verduras ricas en vitamina C, mantenerse bien abrigados, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, evitar saludar de mano, beso y abrazo a personas enfermas de vías respiratorias por mencionar algunos.

En caso de presentar fiebres mayores a 39 grados, sibilancias en el pecho, dificultad para respirar, cuerpo cortado, dolor de huesos, ojos llorosos, evitar automedicarse y acudir a su hospital o centro de salud más cercano para ser atendido por un especialista.