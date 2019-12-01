Secretaria de Salud inaugura Congreso de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro

Secretaria de Salud inaugura Congreso de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 07:34:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 29 de septiembre del 2025.- La secretaria de Salud del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, inauguró el Congreso de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro, un evento académico dirigido a profesionales de la medicina, paramédicos y de enfermería, que reúne a destacados ponentes de ámbito estatal y nacional.

En su mensaje, Pérez Rendón subrayó que el Congreso constituye un espacio de encuentro para la actualización científica, la reflexión y el intercambio de experiencias, orientado a fortalecer la calidad de la atención en salud y, con ello, contribuir al bienestar de la población queretana.

La funcionaria estatal resaltó que las y los cardiólogos desempeñan un papel fundamental en la salud pública, pues no solo atienden y salvan vidas en momentos críticos, sino que también promueven la prevención, la detección temprana y el acompañamiento integral de pacientes con enfermedades cardiovasculares, las cuales continúan siendo una de las principales causas de mortalidad en México y en el mundo.

Asimismo, enfatizó que este tipo de actividades académicas reflejan la solidez de la comunidad médica, que con profesionalismo, entrega y vocación, posiciona a Querétaro a la vanguardia en el abordaje de las enfermedades cardiovasculares.

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes el presidente de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro, Juan Pablo Núñez Urquiza; el director de profesiones del Estado de Querétaro, Arturo Adolfo Vallejo Casanova; el presidente del Colegio Médico de Querétaro, José Francisco León Salazar; el Jefe de la clínica de insuficiencia cardiaca del centro y Presidente de la Asociación Mexicana de Insuficiencia Cardiaca, Adolfo Chávez Mendoza, entre otras personalidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Buscan a albañil en Tamaulipas; lo acusan de ser el presunto responsable del feminicidio de su pareja
Falla en juego mecánico deja al menos 5 heridos en feria de Guanajuato
Dan a conocer nombres de las víctimas del accidente entre autobús y tren en la comunidad de La Nopalera de Comonfort, Guanajuato
Ataque armado deja un menor de edad fallecido sobre la Avenida Herminio Martínez en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Cada 2 minutos un mexicano pierde la vida por problemas cardíacos
Se mantienen lluvias fuertes en gran parte del país
Ataque armado deja una persona muerta y dos heridas en Morelia, Michoacán
Emboscan a militares en Apatzingán, Michoacán: Helicóptero artillado responde con fuego; un soldado muerto y dos más heridos
Comentarios