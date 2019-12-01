Secretaria de Salud inaugura Congreso de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 29 de septiembre del 2025.- La secretaria de Salud del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, inauguró el Congreso de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro, un evento académico dirigido a profesionales de la medicina, paramédicos y de enfermería, que reúne a destacados ponentes de ámbito estatal y nacional.

En su mensaje, Pérez Rendón subrayó que el Congreso constituye un espacio de encuentro para la actualización científica, la reflexión y el intercambio de experiencias, orientado a fortalecer la calidad de la atención en salud y, con ello, contribuir al bienestar de la población queretana.

La funcionaria estatal resaltó que las y los cardiólogos desempeñan un papel fundamental en la salud pública, pues no solo atienden y salvan vidas en momentos críticos, sino que también promueven la prevención, la detección temprana y el acompañamiento integral de pacientes con enfermedades cardiovasculares, las cuales continúan siendo una de las principales causas de mortalidad en México y en el mundo.

Asimismo, enfatizó que este tipo de actividades académicas reflejan la solidez de la comunidad médica, que con profesionalismo, entrega y vocación, posiciona a Querétaro a la vanguardia en el abordaje de las enfermedades cardiovasculares.

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes el presidente de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro, Juan Pablo Núñez Urquiza; el director de profesiones del Estado de Querétaro, Arturo Adolfo Vallejo Casanova; el presidente del Colegio Médico de Querétaro, José Francisco León Salazar; el Jefe de la clínica de insuficiencia cardiaca del centro y Presidente de la Asociación Mexicana de Insuficiencia Cardiaca, Adolfo Chávez Mendoza, entre otras personalidades.