”Se le cayó el teatro a los antivacunas”, pide Elías Ibarra acudir a inmunizarse contra el sarampión

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero del 2026.- Se le cayó el teatro a lo antivacunas, manifestó Elías Ibarra Torres, secretario de Salud en el Michoacán, al hacer el llamado a la población para que acuda a inmunizarse en contra del sarampión, luego de que se han reportado varios brotes en el país.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal expuso que el histórico en la entidad contempla 306 casos confirmados, así como una defunción en el municipio de Coalcomán, paciente adulto mayor con otras complicaciones, entre ellas la falta del esquema de vacunación; recalcó que no se trata de pandemia ni epidemia, es un brote que puede controlarse con la vacunación.

Detalló que en el estado han sido aplicadas cerca de 552 mil dosis de vacunas, más de 300 mil por parte del sector salud. Recalcó que hay 577 mil 586 dosis disponibles en red fría, por lo que invitó a los michoacanos a vacunarse, pues la vacuna es segura y gratuita en cualquier centro de salud, dijo.

Subrayó también que el cubrebocas debe usarse en el seno familiar donde haya casos activos de este virus.

Elías Ibarra mencionó que en el estado ha habido un total de 306 casos del 2025 y lo que va del 2026, 172 pacientes de cero a 12 años; 128 casos en pacientes de 13 a 49 años; seis mayores de 50 años. El 90 por ciento de los pacientes no tenían antecedente de vacunación.

Actualmente hay 18 casos activos: siete en Apatzingán; cinco en Lázaro Cárdenas; cuatro en Coalcomán; uno en Aquila y uno más en Zacapu.

El secretario de Salud apuntó que con la cantidad de pacientes se llegó a ser el cuarto lugar nacional en número de casos, pero actualmente Michoacán se encuentra en décimo lugar por las acciones para mitigar el brote.