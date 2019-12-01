Refuerza SESA acciones de vigilancia epidemiológica contra el dengue

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 08:52:26

Querétaro, Querétaro, 24 de febrero del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, exhorta a la población a adoptar y reforzar las medidas preventivas ante el incremento en el número de casos de dengue en México. Es primordial eliminar todo tipo de criaderos de mosquitos, protegerse de las picaduras y solicitar atención médica oportuna en caso de presentar síntomas.

Se informa que durante la semana epidemiológica seis del 2026, en el estado se ha registrado un caso positivo a dengue con signos de alarma, un niño, con domicilio en el municipio de Querétaro. En el mismo periodo a nivel nacional se han registrado 796 casos y por el momento sin defunciones por esta causa.

Se informa que del 1 al 31 de enero de 2026 se realizaron acciones de control de esta enfermedad por las y los trabajadores de las brigadas de vectores, la cuales se llevaron a cabo en 122 localidades obteniendo un concentrado de 7.7 toneladas de cacharros. De la misma forma se ejecutaron acciones de control larvario, colocando abate en ocho mil 986 casas y 22 mil 171 depósitos para protección de 22 mil 304 habitantes; se efectuó rociado intradomiciliario a 25 casas; se colocaron mil 810 ovitrampas en localidades de riesgo, con recolección de dos mil 201 huevecillos.

Ante un caso probable de dengue se inicia con el protocolo para dar seguimiento epidemiológico y realizar la búsqueda intencionada de casos; al mismo tiempo, las brigadas de vectores realizan recorridos casa por casa para vigilar que no haya criaderos de moscos y efectúan acciones para eliminar al agente transmisor, por lo que se pide a la población permitir el acceso al personal, el cual asiste con identificación y uniforme para trabajar en las áreas en las que se localiza riesgo.

El dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite a los humanos a través de la picadura de un mosquito (Aedes aegypti) infectado; toda persona puede padecerla, incluso quienes se contagiaron de forma anterior. Por ello, en el estado de Querétaro se efectúan de forma permanente acciones de vigilancia epidemiológica.

Cabe señalar que entre los signos o síntomas que se pueden presentar por este contagio son fiebre y al menos uno de los siguientes: dolor de cabeza intenso, náusea y/o vómito, malestar general, dolor muscular o articular, dolor detrás de los ojos y sarpullido. Los datos de gravedad son: dolor abdominal intenso, fatiga, vómito persistente o con sangre, somnolencia y sangrado de encías y nariz, en orina o excremento.

Las personas con mayor riesgo de presentar dengue grave son las y los menores de un año, mayores de 65 años, embarazadas y personas con otras enfermedades no controladas. En la actualidad no existe tratamiento específico, por lo que su abordaje es sintomático. Dentro de las acciones con mayor impacto para la prevención y el control de la enfermedad son:

I. Eliminar criaderos de mosquitos de la siguiente forma:

· Lavar con jabón y cepillo o esponja cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros y cualquier recipiente que pueda almacenar agua, en toda la superficie que ha tenido contacto con el agua.

· Tapar todo recipiente que almacene agua para consumo u otras actividades.

· Lavar y cambiar el agua de recipientes en un tiempo no mayor a siete días.

· Voltear todos los recipientes que puedan acumular agua para que se mantengan secos. También perforar las macetas para evitar que acumulen agua.

· Tirar botellas, llantas, latas y otros recipientes que puedan acumular agua y ya no se utilicen.

II. Protegerse de las picaduras de mosquitos:

· Utilizar manga larga y pantalones, de preferencia de colores claros.

· Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

· Aplicar en la piel repelente de insectos.

· Colocar pabellones para camas.

· Al caer la noche, cerrar puertas y ventanas y no dormir a la intemperie.

· Al viajar a lugares donde se sospeche de la presencia de dengue, utilizar zapatos cerrados y extremar precauciones.

III. Colaborar con los servicios de salud y la comunidad en actividades de eliminación y control de mosquitos.

IV. En caso de tener síntomas: No automedicarse, acudir a la unidad de salud más cercana, tomar mucha agua, guardar reposo y seguir las indicaciones médicas.