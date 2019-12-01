Realiza SESA Foro de Investigación en Cadereyta, Querétaro

Realiza SESA Foro de Investigación en Cadereyta, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 07:33:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cadereyta de Montes, Querétaro, 23 de enero del 2026.- Durante el Quinto Foro de Investigación en Salud del Primer Nivel de Atención, que se lleva a cabo en el municipio de Cadereyta de Montes, la titular de la Secretaría de Salud (SESA)del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, destacó que las acciones de investigación que se realizan en el primer nivel de atención representan un pilar fundamental para el fortalecimiento de los servicios.

Ya que a través de la generación y aplicación de conocimiento, se contribuye a mejorar la atención que reciben las y los pacientes en los Centros de Salud.

Asimismo, se promueven prácticas basadas en evidencia y procesos más eficientes, lo que contribuye a una estrategia permanente de mejora continua de la calidad. El foro se lleva a cabo durante dos días, en los cuales se analizan doce trabajos de investigación.

Es organizado por profesionales de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 y cuenta con la participación de trabajadoras y trabajadores de las unidades de salud de los municipios de Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Peñamiller, Tolimán y San Joaquín.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan explosión e incendio en maquiladora de Matamoros, Tamaulipas; hay varios lesionados
Balean a mujer en calles de García, Nuevo León
Carambola en la autopista México-Pachuca deja al menos dos personas muertas
En Zamora, Michoacán aprehende la GC a un sujeto que traía una moto robada
Más información de la categoria
Percepción de inseguridad en México sube a 63.8% al cierre de 2025, revela INEGI
Carambola en la autopista México-Pachuca deja al menos dos personas muertas
Habló de más y firmó su sentencia: Los videos de “El Botox” que encendieron a Harfuch y Sheinbaum y precipitaron su cacería; de la denuncia social a la intervención de Trump
Víctimas originarias de Michoacán con reporte de desaparición, fueron localizadas sin vida en Valle de Santiago, Guanajuato
Comentarios