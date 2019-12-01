Realiza SESA Foro de Investigación en Cadereyta, Querétaro

Cadereyta de Montes, Querétaro, 23 de enero del 2026.- Durante el Quinto Foro de Investigación en Salud del Primer Nivel de Atención, que se lleva a cabo en el municipio de Cadereyta de Montes, la titular de la Secretaría de Salud (SESA)del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, destacó que las acciones de investigación que se realizan en el primer nivel de atención representan un pilar fundamental para el fortalecimiento de los servicios.

Ya que a través de la generación y aplicación de conocimiento, se contribuye a mejorar la atención que reciben las y los pacientes en los Centros de Salud.

Asimismo, se promueven prácticas basadas en evidencia y procesos más eficientes, lo que contribuye a una estrategia permanente de mejora continua de la calidad. El foro se lleva a cabo durante dos días, en los cuales se analizan doce trabajos de investigación.

Es organizado por profesionales de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 y cuenta con la participación de trabajadoras y trabajadores de las unidades de salud de los municipios de Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Peñamiller, Tolimán y San Joaquín.