Realiza Hospital General “5 de Diciembre” del ISSSTE en Mexicali segunda jornada quirúrgica de urología del año

Realiza Hospital General “5 de Diciembre” del ISSSTE en Mexicali segunda jornada quirúrgica de urología del año
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 14:41:04
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Mexicali, Baja California, a 15 de octubre de 2026.– Para acercar servicios especializados y fortalecer la atención a la derechohabiencia, el Hospital General “5 de Diciembre” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Mexicali, Baja California, realizó la segunda jornada quirúrgica de urología del año, en beneficio de 11 pacientes que recibieron cirugías de próstata.

Los procedimientos estuvieron a cargo del médico especialista del Hospital Regional “1.º de Octubre”, Noé Martínez, quien colaboró con el equipo médico de la unidad hospitalaria para efectuar las intervenciones.

Esta jornada se suma a la primera realizada este año, en la que se atendió a 12 pacientes, con lo que 23 personas se beneficiaron de estas acciones de atención especializada.

La colaboración entre unidades médicas del Instituto permite ampliar el acceso a procedimientos quirúrgicos y sumar esfuerzos para brindar atención oportuna que contribuya a mejorar la calidad de vida de la derechohabiencia.

Con estas acciones, el ISSSTE refrenda su compromiso de ofrecer servicios de salud integrales, humanos y oportunos.

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