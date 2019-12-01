Realiza Clínica Hospital de Tehuacán del ISSSTE en Puebla su primera cirugía de traumatología

Puebla, Puebla, a 14 de octubre de 2025.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres

Guadarrama, destaca que personal de la Clínica Hospital (CH) de Tehuacán, Puebla,

realizó su primera cirugía de traumatología, lo que representa un parteaguas en la

atención que se brinda en esta unidad médica a 48 mil derechohabientes de este

municipio, Ciudad Serdán, Esperanza y Guadalupe Victoria.

El director de esta unidad médica, Humberto Aguilar Rivera, detalló que la intervención

se llevó a cabo bajo la dirección del especialista en traumatología, Óscar David Flores

Huerta, y consistió en la colocación de placas y tornillos para tratar una fractura grave

de tibia y peroné.

El procedimiento, precisó, tuvo una duración de 54 minutos y la recuperación de la

derechohabiente de 64 años avanza favorablemente, por lo que fue dada de alta para

continuar con los cuidados correspondientes desde casa.

En la intervención participaron el anestesiólogo Juan Antonio Hernández Sánchez; el

residente de traumatología Zenón Alberto Cenicero Pérez; la enfermera

instrumentista Nohelia Hernández Arcos; y la enfermera circulante Irassema Blanco

Montalvo.

Por su parte, el Subdelegado Médico del ISSSTE en Puebla, Alfonso Tepanécatl García,

indicó que en los siguientes días se tienen programadas dos cirugías más, y reconoció

Calle 3 Poniente 1906, Col. Amor, C.P. 72140, Puebla., Pue., Tel. 222 232 7994 www.gob.mx/issste

que esta incorporación a la unidad médica contribuirá a brindar servicios de esta

especialidad a los pacientes, por lo que se evitará que sean trasladados al tercer nivel

de atención.

El ISSSTE, a través de la CH de Tehuacán, Puebla, celebra la realización de este

procedimiento y refrenda el compromiso de continuar con las acciones que

contribuyan a brindar atención médica oportuna a la derechohabiencia.