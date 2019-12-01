Realiza Clínica Hospital de Tehuacán del ISSSTE en Puebla su primera cirugía de traumatología

Puebla, Puebla, a 14 de octubre de 2025.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres
Guadarrama, destaca que personal de la Clínica Hospital (CH) de Tehuacán, Puebla,
realizó su primera cirugía de traumatología, lo que representa un parteaguas en la
atención que se brinda en esta unidad médica a 48 mil derechohabientes de este
municipio, Ciudad Serdán, Esperanza y Guadalupe Victoria.
El director de esta unidad médica, Humberto Aguilar Rivera, detalló que la intervención
se llevó a cabo bajo la dirección del especialista en traumatología, Óscar David Flores
Huerta, y consistió en la colocación de placas y tornillos para tratar una fractura grave
de tibia y peroné.
El procedimiento, precisó, tuvo una duración de 54 minutos y la recuperación de la
derechohabiente de 64 años avanza favorablemente, por lo que fue dada de alta para
continuar con los cuidados correspondientes desde casa.
En la intervención participaron el anestesiólogo Juan Antonio Hernández Sánchez; el
residente de traumatología Zenón Alberto Cenicero Pérez; la enfermera
instrumentista Nohelia Hernández Arcos; y la enfermera circulante Irassema Blanco
Montalvo.
Por su parte, el Subdelegado Médico del ISSSTE en Puebla, Alfonso Tepanécatl García,
indicó que en los siguientes días se tienen programadas dos cirugías más, y reconoció
que esta incorporación a la unidad médica contribuirá a brindar servicios de esta
especialidad a los pacientes, por lo que se evitará que sean trasladados al tercer nivel
de atención.
El ISSSTE, a través de la CH de Tehuacán, Puebla, celebra la realización de este
procedimiento y refrenda el compromiso de continuar con las acciones que
contribuyan a brindar atención médica oportuna a la derechohabiencia.