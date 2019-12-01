Realiza Clínica Hospital de Tehuacán del ISSSTE en Puebla su primera cirugía de traumatología

Realiza Clínica Hospital de Tehuacán del ISSSTE en Puebla su primera cirugía de traumatología
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 07:48:56
Puebla, Puebla, a 14 de octubre de 2025.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres 
Guadarrama, destaca que personal de la Clínica Hospital (CH) de Tehuacán, Puebla, 
realizó su primera cirugía de traumatología, lo que representa un parteaguas en la 
atención que se brinda en esta unidad médica a 48 mil derechohabientes de este 
municipio, Ciudad Serdán, Esperanza y Guadalupe Victoria. 

El director de esta unidad médica, Humberto Aguilar Rivera, detalló que la intervención 
se llevó a cabo bajo la dirección del especialista en traumatología, Óscar David Flores 
Huerta, y consistió en la colocación de placas y tornillos para tratar una fractura grave 
de tibia y peroné. 

El procedimiento, precisó, tuvo una duración de 54 minutos y la recuperación de la 
derechohabiente de 64 años avanza favorablemente, por lo que fue dada de alta para 
continuar con los cuidados correspondientes desde casa. 

En la intervención participaron el anestesiólogo Juan Antonio Hernández Sánchez; el 
residente de traumatología Zenón Alberto Cenicero Pérez; la enfermera 
instrumentista Nohelia Hernández Arcos; y la enfermera circulante Irassema Blanco 
Montalvo. 

Por su parte, el Subdelegado Médico del ISSSTE en Puebla, Alfonso Tepanécatl García, 
indicó que en los siguientes días se tienen programadas dos cirugías más, y reconoció 
que esta incorporación a la unidad médica contribuirá a brindar servicios de esta 
especialidad a los pacientes, por lo que se evitará que sean trasladados al tercer nivel 
de atención. 

El ISSSTE, a través de la CH de Tehuacán, Puebla, celebra la realización de este 
procedimiento y refrenda el compromiso de continuar con las acciones que 
contribuyan a brindar atención médica oportuna a la derechohabiencia.

