Quintana Roo de los mejores evaluados en materia de salud: Arturo Chimal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 22:16:36
Cancún,Quintana Roo, 29 de noviembre de 2025.- En Quintana Roo todas las iniciativas y acciones en materia de salud, se realizan con profundo sentido humanista y el compromiso social que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa, y están alineadas con las prioridades del sector salud a nivel nacional, destacó el secretario de Salud Flavio Carlos Rosado, durante la cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de los Servicios Estatales de Salud.

Al respecto el director de Vinculación y Seguimiento a las Reuniones de los OPD’s del Consejo Nacional de Salud, Arturo Chimal Arechavala destacó que las acciones de Quintana Roo reflejan el cumplimiento de las prioridades del Gobierno de México en materia de prevención, cobertura universal y calidad de la atención.

Tras atestiguar la reunión, subrayó que en la entidad se hace patente la coordinación con la federación: “Atestiguamos los buenos resultados, las acciones para atender a las mujeres desde el embarazo, las niñas, las adolescentes para prevenir y atender el cáncer de la mujer, VIH, entre otros programas prioritarios del sector. No hay uno solo que no se esté ejecutando en Quintana Roo”, recalcó.

También destacó los programas que se tienen de ampliación de cobertura a través de estrategias móviles itinerantes, de vacunología, y otros. “Vimos los camioncitos que van a los tianguis a vacunar, en sí muy buenas noticias para el sistema de salud de Quintana Roo”.

