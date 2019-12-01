Querétaro, pionero en llevar salud mental de calidad a todas las comunidades educativas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 10:47:56

Querétaro, Querétaro, 7 de octubre del 2025.- Con el objetivo de acercar la salud mental de calidad a todos los rincones del estado, Querétaro se suma al proyecto Escuelas Positivas de ELAB, como resultado del convenio de colaboración que firmó dicha institución con la titular de la secretaria de la Juventud (SEJUVE), Virginia Hernández Vázquez.

La funcionaria estatal celebró que gracias a este esfuerzo conjunto, Querétaro se consolida como un estado pionero en la construcción de escuelas positivas, espacios donde la educación y la salud mental caminan de la mano.

En este marco, señaló que se busca descentralizar la atención psicológica, para así evitar que se concentre solo en la zona metropolitana, y formar células internas de acompañamiento emocional dentro de cada escuela.

En su mensaje, precisó que estas células van a brindar seguimiento constante al bienestar de estudiantes y comunidades educativas con lo que se va a fortalecer la cultura de prevención y apoyo emocional.

“Queremos que la salud mental deje de ser un privilegio urbano y se convierta en un derecho garantizado para todas y todos los jóvenes queretanos, buscamos que cada escuela en Querétaro cuente con una célula interna dedicada al seguimiento constante del bienestar emocional de estudiantes, docentes y comunidades educativas”, destacó.

La implementación de las Escuelas Positivas va a permitir que cada comunidad educativa cuente con herramientas y acompañamiento permanente para fortalecer la empatía, la resiliencia y la salud mental colectiva.