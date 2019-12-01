Quemas vecinales ponen en peligro a familias de colonia Satélite de Morelia; falta de agua agrava la crisis

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 17:01:27

Morelia, Michoacán, a 25 de diciembre de 2025. Vecinos de la colonia Satélite, en la capital michoacana, denunciaron que en la zona enfrentan una doble problemática: por un lado, el riesgo constante de incendios provocados en terrenos baldíos y, por otro, la carencia total del servicio de agua potable.

La denuncia principal se centra en las quemas frecuentes de pastizal realizadas por los propios habitantes de la colonia.

Según versiones de vecinos afectados, por ahorrarse el trabajo de limpieza en predios sin construcción, algunos colonos prefieren prender fuego, lo que pone en riesgo la integridad de las familias al descontrolarse las llamas.

Una de las denunciantes relató que, hace unos días, su casa estuvo a punto de incendiarse, sumando a este incidente al menos dos casos similares registrados en la última semana.

Aunado a esta situación, la comunidad denunció que no cuentan con servicio de agua desde hace prácticamente un mes y medio, debido a que se encuentran en el proceso de entrega formal del pozo al Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia (OOAPAS).

Los habitantes hicieron un llamado a la autoridad municipal para que intervenga en la regularización de la colonia.