Primera acreditación en salud mental en Uruapan 2026  

Uruapan, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.- Autoridades Sanitarias otorgaron la primera acreditación de este año por cumplir con los estándares de calidad en materia de salubridad, a un centro de rehabilitación.

La entrega de realizó en el denominado centro residencial Shantynilaya, ubicado en la colonia Magisterial de esta ciudad, el que ahora cuenta con el distintivo, identificado con el folio RCON-MICH-001-202, con el cual se acredita que la institución cumple satisfactoriamente con los criterios de capacidad, calidad y mejora continua en la categoría de centros residenciales de atención a personas con consumo de sustancias psicoactivas.

El documento emitido por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) cuenta con una vigencia hasta marzo del 2028.

La doctora Yesica Díaz Barajas, jefa del departamento de Modelos de Atención y Prevención en Salud Mental de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), reconoció que este modelo de atención sirve de referente para otros centros en la entidad. Aseguró que la suma de esfuerzos entre la jurisdicción y los centros residenciales es la vía correcta para consolidar un sistema de salud mental eficiente y transparente, garantizando que cada proceso cumpla con la normativa nacional.

El doctor Guillermo López Aguilera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05, destacó que este logro es el resultado de una coordinación estrecha entre los distintos niveles de gobierno. Manifestó su gratitud hacia el equipo técnico por elevar los estándares de salud en la región y subrayó que contar con espacios certificados de manera oficial permite a la población uruapense acceder a servicios de salud con la certeza de recibir un trato digno y profesional.

Por su parte, la doctora Norma Leticia Cano Moya, coordinadora de Salud Mental y Adicciones, señaló que este beneficio no es solo un documento, sino un compromiso real con la recuperación integral de los pacientes. Agradeció el esfuerzo constante del personal operativo y enfatizó que la salud mental debe ser una prioridad en la agenda pública para reconstruir el tejido social a través de la prevención y la atención de calidad.

Por su parte Irma Martínez Garcia, directora del centro de rehabilitación Shantynilaya, expresó su orgullo al recibir este aval oficial tras tiempo de trabajo dedicado en favor de la comunidad, de ahí que agradeció a las autoridades por el acompañamiento brindado en este proceso de mejora y reiteró que la misión de la institución seguirá siendo ofrecer una alternativa de rehabilitación basada en la calidad humana y el estricto cumplimiento de los estándares de salud vigentes.

En el lugar estuvieron funcionarios de distintas áreas de la Jurisdicción Sanitaria 5 así como personal de la misma residencia.