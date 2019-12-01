Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 14:45:55

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2026.– El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informa que el próximo 4 de diciembre depositará a las personas pensionadas y jubiladas la segunda parte del aguinaldo correspondiente a 2026.

Es decir, por segundo año consecutivo, el Instituto cubrirá la totalidad del aguinaldo dentro del ejercicio fiscal al que corresponde.

El depósito se efectuará por separado de la nómina ordinaria de pensiones. Esta medida forma parte de la planeación administrativa y financiera del Instituto para programar el pago oportuno de las prestaciones económicas y favorecer la disponibilidad de recursos de las personas pensionadas y jubiladas, en apego a la normativa aplicable.

El ISSSTE refrenda su compromiso de dar certeza sobre el pago de las prestaciones económicas y contribuir al bienestar de quienes, durante su vida laboral, sirvieron al país desde el servicio público.