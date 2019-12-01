Michoacán respalda con dignidad y esperanza a mujeres que enfrentan el cáncer

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2026.- En el marco de la entrega de apoyos del Programa de Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor, la titular de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), Andrea Serna Hernández, destacó los resultados de esta iniciativa, desarrollada bajo el lema “¡No estamos solas, el camino continúa!”, la cual brinda acompañamiento a cerca de mil 700 mujeres mediante un apoyo económico de 4 mil pesos mensuales durante su tratamiento y hasta por dos años de seguimiento.

La secretaria destacó que este programa, creado en 2023 por el Gobierno de Michoacán que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, es único a nivel nacional por sus características y representa una política de bienestar con visión humanista, al atender no solo el padecimiento, sino también las condiciones sociales y económicas que enfrentan las mujeres y sus familias durante un proceso oncológico.

Asimismo, los resultados se reflejan en la reducción de la tasa de abandono del tratamiento médico, la cual disminuyó de 30 a 10 por ciento, mientras que más de 3 mil 300 mujeres han recibido acompañamiento integral desde la creación del programa. Adicionalmente, seis de cada 10 mujeres beneficiarias desempeñan un rol de cuidadoras y el 37.6 por ciento tiene bajo su responsabilidad a dos o más personas, por lo que dicho apoyo contribuye de manera significativa al bienestar familiar.

“Este programa demuestra que el bienestar no es asistencialismo ni una dádiva; es garantizar condiciones para que una mujer pueda continuar con su tratamiento y seguir adelante con su vida. Cuando apoyamos directamente a una mujer, también respaldamos a toda su familia”, afirmó la funcionaria estatal.

Actualmente, el programa permanece abierto para la incorporación de mujeres de 18 a 59 años con diagnóstico de cáncer de mama y/o cervicouterino invasor. Desde su creación, ha brindado acompañamiento a mujeres de los 113 municipios de Michoacán. Para obtener más información sobre el programa y su proceso de registro, se puede visitar el siguiente enlace: https://bienestar.michoacan.gob.mx/programa-mujeres-con-cancer-de-mama-y-o-cervicouterino-invasor/