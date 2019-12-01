Mejora Unidad de Medicina Familiar “Cd. Hidalgo”, del ISSSTE en Michoacán, infraestructura con Programa La Clínica es Nuestra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 10:16:00
Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025.- Gracias a la puesta en marcha del Programa La Clínica es Nuestra en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Cd. Hidalgo” consolidó proyectos de mejoramiento en infraestructura, en beneficio de 10 mil derechohabientes.

De acuerdo con la encargada de la UMF “Cd. Hidalgo”, Bethsabé Ponce Rivera, con la aplicación de 600 mil pesos, otorgados mediante el programa impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se realizaron adecuaciones de la red hidrosanitaria con renivelaciones de registros de drenaje.

Además, detalló, se colocaron protecciones a la instalación eléctrica, se fabricaron puertas exteriores en tubular, se pusieron puertas en consultorios médicos, y se adaptaron los sanitarios.

De esta manera, el ISSSTE Michoacán trabaja permanentemente por mejorar las condiciones de sus instalaciones para el bienestar de la derechohabiencia.

