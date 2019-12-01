Mega centros de vacunación acercan servicios de salud a Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 15:59:32

Uruapan, Michoacán, a 7 de diciembre de 2025.- Se instalarán módulos de vacunación en la semana del 8 al 12 de diciembre, por personal de la Jurisdicción Sanitaria 05, informó el doctor Guillermo López Aguilera jefe de la institución.

En el Portal Carrillo se atenderá a la población durante toda la semana, mientras que la sede de la Jurisdicción Sanitaria (Bruselas y Paraguay) ofrecerá servicio el lunes, martes y miércoles.

En la Plaza Benito Juárez, ubicada junto al mercado La Charanda, recibirá a la población el jueves y viernes.

Estos espacios forman parte de los mega centros instalados por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) en municipios estratégicos, donde se aplican biológicos contra influenza, COVID‑19, neumococo y sarampión a través de personal capacitado.

Además de los módulos fijos, se llevarán a cabo ferias de salud en Taretan el domingo 7 de diciembre y en Los Reyes el 9 de diciembre, con un enfoque especial en jornaleros agrícolas y la aplicación de vacunas universales y detección de enfermedades.

También se sumará la comunidad de Capacuaro, en el municipio de Uruapan, los días 9 y 10 de diciembre en el marco de las ferias del Bienestar, dirigidas a la población en general.

Las autoridades sanitarias invitan a los habitantes a acudir al centro más cercano para completar su esquema de vacunación y protegerse antes de la temporada invernal y el sarampión.