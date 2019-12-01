Martí Batres se reúne con subdelegados médicos, administrativos y directivos de clínicas y hospitales del ISSSTE

Ciudad de México, a 21 de enero de 2026.– El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó una reunión con las y los subdelegados médicos del organismo, así como las y los directores de las Clínicas de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ), Clínicas Hospital (CH), Hospitales Generales (HG), Hospitales Regionales (HR) y Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) pertenecientes al organismo, con el objetivo de fortalecer la atención a la derechohabiencia y atender las metas planteadas para el 2026.

“Convoqué a subdelegadas y subdelegados Médicos y Administrativos, así como directoras y directores de Hospitales y de Clínicas con Quirófanos del @ISSSTE_mx de todo el país a una reunión para tratar diversos temas entre los que destacamos el cumplimiento de las metas de cirugías y consultas que se fijaron el año anterior. Planteamos nuevas metas, escuchamos propuestas y acordamos mecanismos para atender problemas inmediatos, y necesidades de obra y mantenimiento”, publicó en redes sociales.

El aumento de cirugías y consultas, dijo, fue posible gracias a la implementación del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos del ISSSTE, con el que se llevó a cabo la rehabilitación 49 salas quirúrgicas; así como la puesta en marcha de 28 quirófanos más, a partir de la apertura de nuevas unidades médicas en todo el país, y a la Estrategia Nacional de Jornadas Quirúrgicas, con la que se realizaron cirugías adicionales a las programadas, con apoyo de equipos de especialistas.

“Esto significa mucho, porque al fin y al cabo cada obra, cada equipo, cada plaza, cada hecho concreto que realizamos no significa gran cosa si no repercute en la atención a la gente, a la derechohabiencia. Más cirugías, más consultas significa no solo un número de productividad, sino sobre todo más personas atendidas, menos tiempos de espera, más derechohabientes satisfechos y más vidas salvadas en muchos casos”, destacó.

Asimismo, Martí Batres reconoció el intenso trabajo que realiza el personal médico, administrativo y de enfermería, y reiteró la instrucción de implementar la Estrategia de Trato Digno en todas las unidades del ISSSTE, a efecto de dar un servicio cercano y humano a la derechohabiencia.

“Quiero hacerles un llamado a hacer uso de todas nuestras capacidades físicas, operativas, personales, a utilizar plenamente nuestras instalaciones y a emplear plenamente a todo nuestro personal”, enfatizó.

En compañía del director Médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán, Martí Batres enfatizó que se dará seguimiento a los avances, mediante reuniones presenciales o virtuales, con el propósito de continuar con el fortalecimiento del Instituto y garantizar el acceso a la salud en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la reunión que se realizó en el complejo del ISSSTE, ubicado en San Fernando, acudió el director de Oficinas de Representación, Rodrigo Ávila Carrasco; la directora Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación, Rocío del Pilar Villarauz Martínez; el subdirector de Conservación y Mantenimiento, Canek Serna de Jesús, y el secretario técnico de la Junta Directiva, Víctor Manuel Torres Olivares.