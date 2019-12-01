Se incendia taller automotriz en la Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 08:33:27

Ciudad de México, 3 de febrero del 2026.- Un fuerte incendio se registró la mañana de este martes 3 de febrero de 2026 en un inmueble ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 06:15 horas en un taller automotriz localizado sobre Eje 3 Norte Robles Domínguez, en la colonia Guadalupe Insurgentes, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de la CDMX para atender la emergencia y evitar que el fuego se propagara a inmuebles cercanos.

El director general del Cuerpo de Bomberos capitalino, Juan Manuel Cova, informó a través de redes sociales que en el taller se almacenaba material reciclable como cartón y PET, lo que habría contribuido a que las llamas se intensificaran.

Cova detalló que aproximadamente a las 07:29 horas el incendio fue extinguido en su totalidad, y posteriormente se realizaron labores de remoción de escombros y enfriamiento en la zona.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas, mientras que se evalúan los daños materiales y se investigan las posibles causas del incendio.