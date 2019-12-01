Llama SESA a fortalecer medidas preventivas contra infecciones respiratorias agudas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 07:36:13

Querétaro, 19 de enero del 2026.- Durante la temporada invernal, la Secretaría de Salud (SESA) del estado informa que se presenta un marcado descenso de las temperaturas, acompañado de vientos fuertes, condiciones que favorecen el incremento de las infecciones respiratorias agudas. Ante este panorama, se fortalecen las acciones de vigilancia epidemiológica y de promoción de la salud a través de las y los profesionales que laboran en los Centros de Salud, Unidades Médicas Móviles y Hospitales, con el objetivo de prevenir estos padecimientos, que son los más frecuentes en esta época del año.

Cabe señalar que de enero a diciembre de 2025, con información preliminar, en las instituciones del sector público del estado de Querétaro se registraron 432 mil 633 casos de infecciones respiratorias agudas, cifra que se encuentra dentro del comportamiento epidemiológico esperado. El grupo de edad más afectado fue el de 25 a 44 años, que concentró el 22.85 por ciento de los casos. Los municipios con mayor tasa de incidencia fueron Arroyo Seco, San Joaquín y Peñamiller.

Las infecciones respiratorias agudas se transmiten principalmente por vía aérea, a través de las gotitas de saliva que se expulsan al hablar, toser o estornudar. También pueden propagarse por contacto con superficies contaminadas, como manijas de puertas, barandales, teléfonos y otros objetos de uso común.

Estos padecimientos suelen tener una evolución menor a 15 días y pueden ser ocasionados por diversos microorganismos, entre ellos virus y bacterias. Afectan de forma principal oídos, nariz y garganta, y en algunos casos pueden comprometer los pulmones. Los grupos más vulnerables son las niñas y niños menores de cinco años, así como las personas mayores de 60 años. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran escurrimiento nasal, tos, congestión nasal, dolor al deglutir, dolor de oído o de cabeza y dificultad para respirar, los cuales pueden acompañarse de fiebre y malestar general.

La Secretaría de Salud de Querétaro ante este panorama emite las siguientes recomendaciones para la población en general, con el objetivo de prevenir infecciones respiratorias agudas durante la temporada invernal:

• Evitar los cambios bruscos de temperatura. Se recomienda abrigarse adecuadamente, utilizando varias capas de ropa y calzado cerrado, lo cual contribuye a conservar la temperatura corporal.

• Consumir bebidas calientes, ya que ayudan a mantener el calor corporal.

• Lavarse las manos con frecuencia, en especial después de toser, estornudar, limpiarse la nariz o haber tenido contacto con personas enfermas.

• Mantener una alimentación saludable y consumir abundantes líquidos, así como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, como guayaba, naranja, lima, limón, papaya, mandarina, toronja, jitomate y zanahoria.

• Ventilar de manera adecuada los espacios cerrados,

• Evitar exposición a contaminantes ambientales (polvo y humo).

• No fumar en lugares cerrados ni cerca de niñas, niños, personas adultas mayores o personas enfermas.

• Evitar el uso de hornillas, anafres o chimeneas en espacios cerrados, ya que representan un riesgo para la salud.

Para las personas que presentan síntomas de enfermedad respiratoria, la Secretaría de Salud de Querétaro emite las siguientes recomendaciones, a fin de evitar complicaciones y reducir la transmisión:

• No automedicarse y acudir de forma oportuna a la unidad de salud más cercana para recibir valoración y atención médica.

• Utilizar cubreboca, especialmente al acudir a espacios públicos o al estar en contacto con otras personas.

• No suspender la alimentación y procurar una dieta balanceada que contribuya a la recuperación.

• Abrigarse y consumir bebidas calientes no alcohólicas.

• Cubrir nariz y boca al estornudar o toser utilizando el ángulo interno del codo o con un pañuelo desechable, evitar hacerlo con las manos.

• Evitar lugares de concentración de personas,

• Evitar el saludo directo, como el beso o el apretón de manos.

• Lavar de manera frecuente, con agua y jabón, los utensilios de uso personal de las personas enfermas.