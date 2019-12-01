Llama IMSS Querétaro a moderar alimentación en fiestas decembrinas  

Querétaro, Querétaro, a 24 de diciembre de 2025.- La jefa del Servicio de Nutrición y Dietética del Hospital General Regional (HGR) No. 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro, Isabel Castillo Lanestosa, recomendó mantener una alimentación equilibrada basada en el método del “Plato del Bien Comer”, el cual establece que la mitad del platillo debe contener verduras, una cuarta parte cereales y el resto alimentos de origen animal.

Explicó que durante esta temporada decembrina la alimentación es variable y se consume en exceso por lo hizo el llamado a la sociedad a comer modernamente.



“Es importante realizar al menos tres comidas al día, desayuno, comida y cena; además de incluir dos colaciones, cuya función es mantener niveles adecuados de saciedad y evitar el consumo excesivo de alimentos en las comidas principales”, dijo.



Destacó la importancia de moderar el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas, ingerir al menos dos litros de agua simple al día y mantener actividad física de manera regular, aun durante el periodo vacacional.



En el caso de personas con enfermedades crónicas como: diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal o colesterol elevado, es necesario continuar con su tratamiento médico y evitar alimentos ultraprocesados, productos con azúcares añadidos, embutidos, ahumados, enlatados, fritos, capeados y empanizados, ya que estos favorecen el descontrol metabólico.



De igual manera, recomendó incrementar el consumo de alimentos ricos en vitamina C, como guayaba, mandarina, naranja, toronja y limón, así como verduras de hoja verde como la espinaca y acelga; que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico y a la prevención de enfermedades respiratorias propias de la temporada.