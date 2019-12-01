Llama IMSS Michoacán a prevenir enfermedades respiratorias que deriven en neumonía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 16:14:09

Morelia, Michoacán,11 de noviembre de 2026.- En el marco del Día Mundial contra la Neumonía, que se conmemora el 12 de noviembre, el auxiliar en la Coordinación del Primer Nivel, doctor Juan Manuel López Rodríguez, comentó que el Instituto cuenta con especialistas en neumología y medicina interna que pueden realizar un diagnóstico confiable para diagnosticar esta enfermedad.

Indicó, además, que la neumonía puede presentarse a cualquier edad, aunque hay dos grupos vulnerables con mayor riesgo de padecerla y tener complicaciones: personas menores de 5 años, pues su sistema inmunitario sigue en desarrollo; y personas adultas mayores, ya que puede haber otras afectaciones de salud crónicas.

La mayoría de los casos de neumonía pueden ser tratados sin hospitalización; normalmente, los antibióticos orales, reposo, líquidos, y cuidados en el hogar son suficientes para completar la resolución, aunque es importante señalar y recomendar el no automedicarse, pues existe el tipo viral y bacteriano, por lo que debe establecerse el tratamiento adecuado para esta enfermedad.

López Rodríguez subrayó que los hábitos de vida como fumar, consumir drogas, alcohol, pasar mucho tiempo en lugares hacinados y la presencia de otras afecciones médicas crónicas o que debilitan el sistema inmunitario, enfermedades que requieren hospitalización y lesiones pulmonares preexistentes, incrementan las posibilidades de contraer neumonía.

A fin de prevenir esta enfermedad, el Seguro Social promueve la vacunación contra la influenza estacional y neumococo, sobre todo en la población vulnerable, lo que reduce el riesgo de adquirir infección causada por cepas de diferentes virus y bacterias.

Con estas acciones, el IMSS reafirma su compromiso de mantener a la población informada ante la posibilidad de presentar cualquier síntoma y garantizar el acceso oportuno a la atención médica de calidad.