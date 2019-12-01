Llama IMSS a desparasitarse por lo menos dos veces al año 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 11:39:46

Querétaro, Querétaro, a 9 de noviembre 2026.- Para prevenir padecimientos intestinales graves y reducir el riesgo de complicaciones en la salud de la población, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro llamó a la ciudadanía para adoptar la cultura de la desparasitación preventiva de una a dos veces al año.

Berenice Huitzacua Cuéllar, jefa de enfermería adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 11, explicó que esta práctica médica permite eliminar parásitos del organismo, funcionando tanto como un método preventivo como un tratamiento oportuno contra las infecciones.

Este esquema, dijo, debe aplicarse de manera regular tanto en adultos como en la población infantil a partir de los dos años de edad.

Detalló que entre los parásitos con mayor incidencia en la región se encuentran la áscaris (lombrices) y la taenia solium (solitaria). Estos microorganismos tienen su origen en la materia fecal humana y logran ingresar al organismo a través del consumo de alimentos y bebidas contaminados por el contacto previo con agua, suelo u objetos en mal estado.

Ante el incremento de las temperaturas en la entidad, Huitzacua Cuéllar recomendó extremar las medidas de higiene en la preparación y consumo de alimentos fuera de casa.

“Lavarse las manos minuciosamente después de ir al baño y antes de consumir cualquier alimento; evitar estrictamente el consumo de carne cruda o mal cocida y lavar y desinfectar adecuadamente frutas y verduras antes de su ingesta”.

La jefa de enfermería advirtió que la falta de atención médica oportuna ante una infección parasitaria en la infancia puede derivar en cuadros clínicos severos, tales como anemia, bajo peso, síndrome de mala absorción intestinal, desnutrición crónica, obstrucción intestinal y retraso en el crecimiento.

“Entre los signos de alerta más frecuentes que deben motivar la consulta médica figuran el dolor abdominal recurrente, diarrea, sangrado intestinal, pérdida de apetito, mareos, cefalea (dolor de cabeza), comezón e incluso el rechinar de dientes durante las horas de sueño”.

Recordó a la derechohabiencia que la toma del desparasitante debe realizarse preferentemente en ayunas y en caso de observar pequeños puntos blancos en las evacuaciones por lo que se exhortó a la ciudadanía a acudir directamente con su médico familiar para recibir una valoración clínica y un tratamiento adecuado.

Invitó a la población a acudir a los módulos PrevenIMSS, ubicados en las unidades de medicina familiar, donde el personal de enfermería brinda orientación personalizada, supervisa la desparasitación asistida y otorga tratamientos de manera gratuita en el marco de las campañas permanentes de salud pública.