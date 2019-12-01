La mastografía, pilar fundamental para prevenir y reducir la mortalidad por cáncer de mama en Michoacán

La mastografía, pilar fundamental para prevenir y reducir la mortalidad por cáncer de mama en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 16:25:09
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Uruapan, Michoacán, a 12 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) llevará a cabo una Jornada de Mastografías Gratuitas dirigida a mujeres de 40 a 69 años de edad, con el objetivo de fomentar el diagnóstico oportuno y la detección temprana de esta enfermedad. La actividad se desarrollará a través de una unidad móvil equipada y con personal especializado en las instalaciones del Centro de Salud Urbano "José Álvarez Amézquita" de Uruapan.

El doctor Julio César Espinoza Rochín, director del Centro de Salud Urbano "José Álvarez Amézquita" de Uruapan, informó que la atención se brindará los días 11 y 14 de diciembre de 2026. Los horarios establecidos para la realización de los estudios abarcan dos turnos: por la mañana de 9:00 a 14:00 horas y por la tarde de 15:00 a 18:00 horas.

Las personas interesadas en acceder al servicio deberán presentar como requisitos su identificación oficial y CURP, además de agendar su cita de manera previa al teléfono 452 524 0171 o directamente en las instalaciones del centro de salud. Asimismo, se solicita acudir con axilas depiladas, sin desodorante, talco, perfume ni crema corporal, y vistiendo ropa de dos piezas para facilitar la realización del estudio.

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