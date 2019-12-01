Jalisco concentra el brote de sarampión en México y refuerza vacunación ante el Mundial 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 07:38:15

Guadalajara, Jalisco, 8 de febrero del 2026.- Jalisco se ha convertido en el principal foco del brote de sarampión en México durante 2026, al registrar un incremento acelerado de contagios en los últimos tres meses, lo que ha llevado a intensificar las estrategias de vacunación en todo el estado.

De acuerdo con autoridades sanitarias, el número de casos en Jalisco casi se triplicó en poco más de un mes, al superar los 663 contagios confirmados durante todo 2025.

La estrategia actual incluye brigadas de vacunación casa por casa, así como módulos instalados en plazas públicas y centros comerciales.

César Augusto Domínguez, director de Evidencia e Inteligencia de la Secretaría de Salud Jalisco, informó que actualmente 16 personas permanecen hospitalizadas por esta enfermedad, una de ellas en estado grave. Además, se han registrado dos defunciones asociadas al brote, ocurridas entre octubre y noviembre de 2025.

A nivel nacional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó que México acumula 6 mil 428 casos y 24 defunciones por sarampión en lo que va del año, la cifra más alta del continente americano. Le siguen Canadá, con 5 mil 436 casos y dos muertes, y Estados Unidos, con 2 mil 242 contagios y tres fallecimientos.

Ante este escenario, Jalisco enfrenta el reto de alcanzar una cobertura de vacunación del 95 % de la población, especialmente ante la llegada de visitantes por el Mundial de Futbol 2026, del cual Guadalajara será una de las sedes.

Las autoridades sanitarias han reiterado el llamado a la población a completar esquemas de vacunación y acudir a los módulos habilitados para prevenir nuevos contagios.