Incendio en corralón de Tlaxcala deja 184 vehículos siniestrados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 08:27:05

Tzompantepec, Tlaxcala, 8 de febrero del 2026.- Un incendio registrado la mañana del sábado en un corralón del estado de Tlaxcala movilizó a corporaciones de emergencia de distintos municipios y fuerzas de seguridad federales, luego de que las llamas se propagaran rápidamente dentro del predio.

El siniestro inició aproximadamente a las 10:30 horas, lo que activó un protocolo de respuesta inmediata en el que participaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y servicios de emergencia de los municipios de Tzompantepec y Apizaco.

Ante la magnitud del fuego, también se sumaron labores de resguardo y contención por parte del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes lograron controlar el incendio oportunamente y evitar que se extendiera a la totalidad del corralón.

De acuerdo con reportes oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, el predio albergaba alrededor de 600 unidades, entre automóviles y motocicletas. El saldo preliminar indica que 184 vehículos fueron consumidos por las llamas.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas y continúan con las investigaciones para determinar las causas del incendio.