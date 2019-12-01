FGR ya habría identificado restos en fosa clandestina de Concordia; se teme que pertenezcan a mineros desaparecidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 08:41:30

Concordia, Sinaloa, 8 de febrero del 2026.- En la comunidad de El Verde, municipio de Concordia, Sinaloa, fuerzas federales mantienen resguardada una fosa clandestina vinculada con la desaparición de al menos 10 ingenieros y técnicos mineros secuestrados el pasado 23 de enero, en un campamento de la empresa Vizsla Silver Corp.

Colectivos de búsqueda confirmaron que los restos humanos ya procesados por la Fiscalía General de la República (FGR) en el sitio se encuentran identificados y que será en aproximadamente una semana cuando la autoridad federal dé a conocer de manera oficial toda la información relacionada con el caso.

El encuentro más reciente representó el primer acercamiento formal entre las buscadoras y la FGR, mientras continúan las labores de recuperación de restos humanos en la zona.

Alejandra Martínez, integrante del colectivo Voces sin Justicia, informó que personal federal dialogó con ellas dentro del perímetro de seguridad establecido en el área.

“Nos informó la Fiscalía que los restos que ya procesaron están identificados y que en una semana se dará a conocer toda la información de manera oficial”, declaró a medios locales.

De acuerdo con Martínez, la reunión se llevó a cabo con Alberto Hernández, coordinador de la FGR en la diligencia, quien se comprometió a mantener comunicación constante con los colectivos y los familiares de las personas desaparecidas.

Aunque no se ha precisado el número de víctimas localizadas hasta el momento, las buscadoras señalaron que los trabajos en la fosa clandestina continúan y que aún no se da por concluida la investigación en el sitio.