Boletos del Super Bowl te cuestan hasta 18 mil dólares a unas horas del magno evento deportivo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 07:55:32

San Francisco, Estados Unidos, 8 de febrero del 2026.- A unas horas de celebrarse el Super Bowl XL, los precios de los boletos para presenciar la gran final de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks registran costos que van desde los tres mil 100 hasta más de 18 mil dólares en el mercado de reventa.

El asiento más económico disponible se ofrecía en tres mil 100 dólares a través de la plataforma en línea Vivid Seats, lo que representa una ligera baja respecto a las últimas 24 horas, cuando el precio mínimo era de tres mil 600 dólares.

En contraste, los boletos de zonas preferenciales y asientos VIP aumentaron su valor cerca de dos mil dólares este sábado, hasta alcanzar los 18 mil 600 dólares.

El Super Bowl XL se disputará este domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y contará con la participación del cantante puertorriqueño Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo.

Mientras tanto, la ciudad de San Francisco vive un ambiente festivo previo al evento, con actividades organizadas por la NFL en distintos puntos emblemáticos, desde Union Square hasta Fisherman’s Wharf, donde se realizan conciertos, activaciones y eventos especiales.

La final del futbol americano llega este año a su edición número 60, consolidándose como uno de los espectáculos deportivos más importantes a nivel mundial.