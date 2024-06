Invita sector salud a donar sangre para ayudar a niñas y niños con cáncer

Morelia, Michoacán, 27 de junio de 2024.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) y la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) en el estado invitan a la población mayor de 18 años, a participar en la campaña Regala Vida, que consiste en donar sangre para ayudar a infancias con padecimiento oncológico, quienes incluso llegan a necesitar hasta 100 transfusiones sanguíneas durante su tratamiento curativo.

La campaña altruista será mañana viernes 28 de junio, de 8:30 a 13:30 horas en AMANC Michoacán, ubicada en la calle Sor Juana Inés de la Cruz 130, en la colonia Centro de Morelia. Es necesario agendar una cita comunicándose al teléfono 443 934 7271.

Se trata de sumarse a este acto de bondad para que niñas y niños con cáncer que reciben su tratamiento gratuito en el Hospital Infantil de Morelia, puedan contar con los componentes sanguíneos o plaquetas vitales para sanar.



Para ello, el personal del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) se encargará de la extracción y recolección de la sangre, con todas las medidas de esterilización e inocuidad, y de enviarla a los hospitales a donde la necesiten. Los grupos sanguíneos que más se llegan a captar son los 0, A y B positivos, seguidos de los AB positivo, O y A negativo.



La SSM recuerda a la población que, con la donación altruista de una persona se pueden salvar hasta tres vidas y que se requiere tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, no haber consumido bebidas alcohólicas durante las últimas 48 horas, no estar embarazada o no haber tenido más de tres embarazos en su vida, incluyendo abortos, y evitar cenar alimentos grasosos un día antes de la extracción.