Investigadores del IPN crean estetoscopio con IA que detecta daños cardiacos con 96% de precisión

Investigadores del IPN crean estetoscopio con IA que detecta daños cardiacos con 96% de precisión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 16:01:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 21 de septiembre del 2025. - Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) han diseñado un estetoscopio digital con inteligencia artificial capaz de identificar anomalías en los sonidos cardiacos y transformarlos en señales visuales que evidencian daño en las válvulas del corazón.

A diferencia de los estetoscopios tradicionales, que dependen de vibraciones mecánicas transmitidas hacia los oídos del médico, el nuevo dispositivo integra un micrófono, un microprocesador y una pantalla TFT de 240 por 320 píxeles. Los sonidos cardiacos son captados, procesados y clasificados mediante algoritmos de redes neuronales, permitiendo identificar ruidos anormales como el S3 y S4, conocidos indicadores de insuficiencia cardiaca.

Dicho estetoscopio desarrollado en el IPN es totalmente portátil, funciona de manera independiente sin necesidad de computadora o teléfono móvil, y cuenta con una batería recargable de 5 volts con puerto USB. La carcasa fue impresa en 3D con PLA, un polímero biodegradable, garantizando un ensamble preciso y resistente.

El proyecto fue liderado por los doctores Diana Bueno Hernández y José Alberto Zamora Justo, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI), junto con Víctor Manuel Arena Cantoran, futuro ingeniero biomédico.

Los especialistas del IPN enfatizan que este dispositivo no reemplaza al diagnóstico médico profesional, sino que proporciona herramientas para mejorar la precisión en la detección temprana de daños cardiacos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a mujer en Uruapan, Michoacán, resultó herida
Rescatan a 49 animales maltratados en refugio de Veracruz
Revientan rancho y aseguran autos de lujo y animales exóticos, en operativo tras balaceras en Queréndaro, Michoacán
En unas horas quitan la vida a dos hombres en Apatzingán, Michoacán; uno vendía aguas por la ciudad
Más información de la categoria
Revientan rancho y aseguran autos de lujo y animales exóticos, en operativo tras balaceras en Queréndaro, Michoacán
Cae peligroso generador de violencia en Chimalhuacán: A balazos y con explosivos extorsionaba a tortillerías y vendedores de carne del Edomex
Desaparecen artistas colombianos en México; Gustavo Petro pide a Sheinbaum su localización
Conductor ebrio y su esposa son detenidos tras ponerse agresivos con policías en Centro de Morelia; intentaban retirar vallas de ciclovía
Comentarios