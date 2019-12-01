Investigadores del IPN crean estetoscopio con IA que detecta daños cardiacos con 96% de precisión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 16:01:33

Ciudad de México, a 21 de septiembre del 2025. - Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) han diseñado un estetoscopio digital con inteligencia artificial capaz de identificar anomalías en los sonidos cardiacos y transformarlos en señales visuales que evidencian daño en las válvulas del corazón.

A diferencia de los estetoscopios tradicionales, que dependen de vibraciones mecánicas transmitidas hacia los oídos del médico, el nuevo dispositivo integra un micrófono, un microprocesador y una pantalla TFT de 240 por 320 píxeles. Los sonidos cardiacos son captados, procesados y clasificados mediante algoritmos de redes neuronales, permitiendo identificar ruidos anormales como el S3 y S4, conocidos indicadores de insuficiencia cardiaca.

Dicho estetoscopio desarrollado en el IPN es totalmente portátil, funciona de manera independiente sin necesidad de computadora o teléfono móvil, y cuenta con una batería recargable de 5 volts con puerto USB. La carcasa fue impresa en 3D con PLA, un polímero biodegradable, garantizando un ensamble preciso y resistente.

El proyecto fue liderado por los doctores Diana Bueno Hernández y José Alberto Zamora Justo, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI), junto con Víctor Manuel Arena Cantoran, futuro ingeniero biomédico.

Los especialistas del IPN enfatizan que este dispositivo no reemplaza al diagnóstico médico profesional, sino que proporciona herramientas para mejorar la precisión en la detección temprana de daños cardiacos.