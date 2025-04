Instruye Martí Batres a subdelegados médicos del ISSSTE a anteponer el humanismo por encima de la burocracia

Ciudad de México, a 9 de abril de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó la reunión “Estrategias para Atención a la Derechohabiencia en Espera para la Asignación de Cita”, donde convocó a las y los subdelegados médicos del organismo a anteponer el humanismo por encima de la burocracia, a efecto de reforzar el servicio en favor de las y los derechohabientes.

“Lo que no puede faltar es un trato cálido, amable, humano, sensible con la gente que va a las clínicas y hospitales. (...) Todas y todos tienen la obligación de dar un buen trato. Este buen trato tiene, no solamente un aspecto de forma, es una cuestión de fondo, es una de las cuestiones que más nos interesa. (...) Por eso el humanismo por encima del burocratismo, eso es lo que queremos pedirles”, enfatizó.

En las instalaciones del ISSSTE de San Fernando, ubicadas en la Ciudad de México, Martí Batres informó sobre los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM), aprobados por el Consejo de Salubridad General, los cuales tienen como objetivo fortalecer el primer nivel de atención, evitar el desarrollo de enfermedades crónicodegenerativas y promover la salud, en concordancia con los ejes prioritarios de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el sector salud.

"Se busca uniformar la atención en varios casos, en los casos de diabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemia, los primeros mil días de vida, vacunación, de tal forma que en todo el sector salud sea muy parecida a la medicación que se indica, porque si una persona en un lugar le dice una cosa, y ya dejó de trabajar en el Estado, y luego trabaja en el IMSS y ahí le cambian el tratamiento, genera interrupciones o dudas en el propio derechohabiente", explicó.

Otro de los temas que abordó el director general del ISSSTE es la importancia de mejorar los tiempos de espera para las cirugías, procedimientos que, comentó, incrementarán con el proceso de ampliación voluntaria de la jornada laboral que actualmente es de 6 horas o 6 horas y media, a ocho horas, dirigido a personal de salud que desee incrementar sus ingresos.

“Tenemos que mejorar por una simple razón, porque vamos a ampliar horarios de todos aquellos que lo soliciten. Entonces, eso nos debe de ampliar el número de horas de trabajo. Eso es totalmente voluntario, quien no lo solicite no está obligado a trabajar ocho horas y si quiere quedarse con sus seis horas está en su derecho, pero va a haber muchos que soliciten el cambio. Entonces, eso debe acompañarse con un mayor rendimiento, un mayor número de cirugías, un mayor número de atenciones a los derechohabientes”, aseveró.