Instala Bienestar 5 módulos itinerantes para credencial del Servicio Universal de Salud en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 14:35:03

Morelia, Michoacán de Ocampo, 10 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Bienestar amplió los puntos de atención para la credencialización del Servicio Universal de Salud en Michoacán, con la instalación de cinco módulos itinerantes en el municipio de Morelia, cuatro de ellos ubicados en sucursales del Banco del Bienestar, abiertos hasta el 27 de noviembre; y uno más en la tenencia de Atécuaro, disponible solo esta semana.

Roberto Pantoja Arzola, delegado de los Programas para el Bienestar en la entidad, explicó que estos puntos se suman a los módulos fijos instalados en las oficinas de la Secretaría de Bienestar, presentes en los 113 municipios del estado, mismos que pueden consultarse en el sitio oficial www.gob.mx/bienestar

“Para la gente que se pregunta qué ventaja va a tener ser parte del Servicio Universal de Salud, con la credencial es que van a poder ir a cualquier Centro de Salud a atenderse, independientemente de la derechohabiencia”, expuso.

Asimismo, informó que la credencial permitirá vincular la información médica de las personas mediante un expediente clínico compartido, con el propósito de facilitar la atención, los estudios y el acceso a medicamentos en las unidades del sistema público de salud.

En Morelia, los cinco módulos itinerantes se encuentran en las siguientes ubicaciones:

1. San Isidro Itzícuaro, código postal 58337.

2. Calle Abasolo número 635-643, Centro Histórico, código postal 58000.

3. Calle Regimiento de la Infantería Provincial s/n, colonia Sentimientos de la Nación, código postal 58178.

4. Calle Julio Rendón Reyes s/n, tenencia Morelos, código postal 58341.

5. Jefatura de Tenencia José María Morelos y Pavón, en la tenencia de Atécuaro.

Es importante recordar que la puesta en marcha de la red y los consultorios del Servicio Universal de Salud se realizará de manera paulatina a partir de 2027.