Inicia la Feria de la Salud en la EPLER de Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 10:47:42

Uruapan, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- Con el propósito de fomentar el cuidado integral de la salud entre la comunidad estudiantil, dio inicio la Feria de la Salud en la Escuela Preparatoria "Lic. Eduardo Ruiz" (EPLER), donde se ofrecen servicios gratuitos de odontología, nutrición, vacunación, planificación familiar, salud sexual, pruebas rápidas de VIH, atención psicológica, fisioterapia y orientación sobre prevención de adicciones y enfermedades transmitidas por vector y zoonosis.

La directora de la EPLER, Maria Eréndira Zacarías Zepeda, fue la encargada de presentar a los integrantes del presídium y dar la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de generar conciencia sobre la prevención como base del bienestar.

El doctor Julio César Espinoza Rochin, director del Centro de Salud Urbano “José Álvarez Amézquita”, inauguró el evento con el mensaje “con la salud, todo; sin la salud, nada”, invitando a las y los jóvenes a aprovechar los módulos instalados y acercarse a los servicios disponibles.

En el acto inaugural estuvieron presentes:

Gabriel Martínez Martínez, coordinador operativo del Programa de Vectores;

Dr. José Arturo Salazar Campos, representante distrital del Servicio Nacional de Salud Pública y el Dr. José Ricardo Velázquez, coordinador médico de Vectores.

La Feria de la Salud estará abierta al público hasta las 14:00 horas de este jueves, en la referida institución.