Inicia el Tercer Simposio de Cáncer Infantil para fortalecer la atención integral en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 20:59:16

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2026.- El día de hoy dio inicio el Tercer Simposio de Cáncer Infantil, un espacio académico impulsado por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN).

Este encuentro reúne a especialistas, personal de salud, investigadoras, investigadores y estudiantes de diversas instituciones del país, con el propósito de promover el diagnóstico oportuno, el acceso equitativo a tratamientos innovadores y la aplicación de la medicina genómica en la oncología pediátrica.

A lo largo de las jornadas se abordarán avances científicos, experiencias clínicas y estrategias de colaboración interinstitucional orientadas a mejorar la calidad de la atención y los resultados en niñas y niños con cáncer.

El Simposio continuará este 26 y 27 de febrero, con el objetivo de fortalecer la atención integral del cáncer infantil en México y reafirmar el compromiso institucional de traducir el conocimiento científico en mejores oportunidades de vida para la niñez en todo el país.